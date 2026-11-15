Kış lastiği uygulaması başladı. Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek
15.11.2026 00:22
Son Güncelleme: 15.11.2026 00:45
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı. Kış lastiğine geçmeyen ticari araçlara 6 bin TL ceza yazılacak. Peki kış lastiği seçiminde nelere dikkat edilmeli, işaretler ne anlama geliyor?
Trafik güvenliğini sağlamak ve zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Zorunluluğa aykırılık halinde 2026’da araç işletenine 6 bin lira ceza kesilecek. Hususi otomobiller için ülke çapında genel bir zorunluluk bulunmuyor. İl sınırları içindeki uygulamayı valilikler belirliyor ve koşullara göre süreyi başlangıçta veya bitişte birer aya kadar uzatabiliyor.
Araçta zincir bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR?
Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için bin 500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için bin 750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira, 21 inç jantlar için 3 bin lira olarak uygulanıyor.
Bir önceki sene ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için bin 300 lira ödeniyordu.
Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.
KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kış lastikleri, üzerlerindeki "M+S" veya "Kar ve Dağ" işaretleriyle belli olur ve bu işaretler, lastiğin kış şartlarında kullanım için uygun olduğunu gösterir.
“3 Peak Mountain Snowflake” (3PMSF) yani “3 Zirveli Tepe Kar Tanesi” lastiğin testlerde gerekli kriterleri karşıladığını gösterir. M+S işareti üretici tarafından konulurken, 3PMSF testlerinden başarıyla geçen lastikler "Kar ve Dağ" işareti taşıyabilir. Yürürlükteki tebliğe göre, kış lastiği denetiminde M+S işareti veya M+S işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi işareti aranıyor.
Yani yalnızca M+S işareti taşıyan lastikler de işaret bakımından kabul ediliyor.
Kış lastikleri takıldığında kardan çok kuru ve ıslak zeminlerde kullanılıyor. Yani sadece kar üzerinde iyi sonuç veren lastikler yerine kuru veya ıslak yolda da başarılı olabilecek lastikler tercih edilmeli.
LASTİKLER NASIL SAKLANMALI?
Kış lastikleri sadece 7 derecenin altındaki kış aylarında kullanılmalı. Diğer mevsimlerde kullanılmayan kış lastikleri uygun ortamda depolanmalı. Hammaddesi kauçuk olsa da farklı malzemeler ve kimyasallarla üretilen lastiklerin ömrü kullanıldığı veya saklandığı ortama ve coğrafyaya göre de değişiklik gösterebilir. Bu etkenlerden dolayı lastiklerin raf ömrü için en büyük etken saklama koşulları.
Lastikler için serin, kuru ve doğrudan güneş görmeyen alanlarda saklanmalı. Uzmanlar bunun için üç farklı yöntem öneriyor; dikey, yatay olarak yan yana veya üzerinde jantlar varsa duvara asma. Eğer lastiklerinizi saklayacak bir alanınız yoksa bunun için depolama çözümleri sunan firmalar bulunuyor.
HER ZAMAN DÖRT LASTİK DEĞİŞTİRİLMELİ
Kış lastikleri alınırken aracının önden veya arkadan çekişine göre ikili olarak değiştmrk yerine, tam performans için her zaman dört lastik değiştirilmeli.
DİŞ DERİNLİĞİ DE ÖNEMLİ
Geçen kıştan kalan lastikleri yeniden taktırmadan önce kanalların derinliği ölçülmeli. Türkiye’de kış lastiği için yasal alt sınır otomobil, kamyonet ve minibüslerde 1,6 mm, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde ise 4 mm.
Elinizde ölçüm aleti yoksa madeni 1 TL ile ön kontrol yapılabiliyor. Para, lastik sırtının ortasına yakın bir ana kanala dik olarak yerleştirildiğinde, çevresindeki dış halka tamamen kanal içinde kalıyorsa diş derinliği yeterli seviyededir. Metal halka kısmen veya tamamen dışarıdan net şekilde görünüyorsa diş derinliği yasal sınıra yaklaşmış olabilir. Bu durumda daha doğru bir aletle ölçüm yapılmalı.
Lastik her yerde aynı oranda aşınmayabilir. Bu yüzden kontrolü lastiğin çevresinde birkaç noktada tekrarlamakta fayda olabilir.