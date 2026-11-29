NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki haftaki hava durumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam bir kış havası olacak. Genellikle bu sistemi ocak ve şubat ayında görürüz ama bu sene soğuk havalar erken gelmeye başladı. Bu sistemin en belirgin özelliği rüzgarı. Rüzgar poyraz yönünden fırtına hızında esecek. İstanbul'da bu gece şiddetlenen rüzgarın hızı özellikle çarşamba gününe kadar 70 kilometreye kadar çıkacak. Bu durum rüzgar soğuğuna neden olacak. Fırtınadan İstanbul'la birlikte Marmara ve Ege de etkilenecek.

"PAZARTESİ 0 DERECE HİSSEDECEĞİZ"

Fırtına hissedilen sıcaklıkları çok düşürecek. Sıcaklıkları termometre değerinin çok altında hissedeceğiz. İstanbul'da sıcaklık 10 derece fakat rüzgarın gücüyle 4-5 değerinde hissedeceğiz. Pazartesi 0 derece hissedeceğiz. Yani tam atkı, eldiven, bere takılacak hava.

Hatta sonraki günlerde de rüzgarla birlikte yağış da var. Özelikle pazartesi, salı, çarşamba rüzgarın gücüyle ve sıcakların düşüşü ile yağış sulu kara çevirecek. Bu şartlar neredeyse 7-8 gün soğuk kalacak. Çarşamba günü fırtına etkisini azaltabilir ama sonraki günlerde de İstanbul'da hava soğuk olacak. Dışarıda uzun süre kalındığında üşütme tehlikesi çok yüksek.

BALIKÇILARA UYARI

Fırtınanın İstanbul'dan daha güçlü olacağı yerler var. Özellikle Bursa, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Çeşme... Buralarda Poyraz'ın hızı 80 km'ye kadar çıkacak. Özellikle Karadeniz kıyılarında denizde kabarma ve Ege kıyılarında da denizde çekilme olur. Çünkü Ege'de karadan esiyor rüzgar. Özellikle Kilyos, Rumelifeneri, Sakarya, Kocaeli kıyılarında balıkçıları uyarmak istiyorum. Önceki poyraz rüzgarında özellikle Rumelifeneri'nde teknelerine zarar vermişti. Bu o kadar şiddetli olmasa da 70 km hızla esecek. Yani tekneleri korunaklı yerlere çekmekte fayda var.

KAR YAĞIŞI UYARISI

İzmir'de pazartesi hissedilen sıcaklık 6 dereceye düşecek. Yani Soğuk hava Ege'ye de ulaşacak. Özellikle salı ve çarşamba günü Ankara başta olmak üzere İç Ege'de, İç Anadolu'da, Bolu'da ve birçok noktada kar yağacak. Akdeniz'in yükseklerine kadar inecek. Doğu'da yükseklerde yoğun kar yağışı var. Diyarbakır, Batman, Mardin arasında şiddetli yağmur ve sel tehlikesi var. Önümüzdeki hafta hava koşulları bir hayli zorlayacak"