Kışlıkları çıkartın, İstanbul'da hava buz kesecek. Tüm ilçelere sarı kodlu uyarı yapıldı
29.11.2026 03:16
Son Güncelleme: 29.11.2026 03:18
Türkiye'de önümüzdeki hafta soğuk hava dalgası etkili oluyor. İstanbul'da bugün şiddetlenen rüzgar, çarşamba gününe kadar hissedilen sıcaklıkları düşerecek.
Yurt genelinde önümüzdeki hafta hava koşulları bir hayli zorlayacak.
Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek, şiddetli poyraz ve bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak.
İstanbul'da bugün şiddetini artıran rüzgar, özellikle çarşamba gününe kadar 70 kilometreye kadar çıkacak.
HİSSEDİLEN SICAKLIK SIFIR DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Fırtına ile birlikte pazartesi günü hissedilen sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek. Sonraki günlerde rüzgarla birlikte yağış da etkili olacak. İstanbul'da özelikle pazartesi, salı, çarşamba rüzgarın gücüyle ve sıcakların düşüşü ile yağışların sulu kar şeklinde yağması bekleniyor.
Çarşamba günü fırtına etkisini azaltacak ancak soğuk hava 7-8 gün kadar kalacak.
Fırtına, İstanbul ile birlikte Marmara ve Ege'de de etkili olacak.
"TAM BİR KIŞ HAVASI OLACAK"
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki haftaki hava durumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tam bir kış havası olacak. Genellikle bu sistemi ocak ve şubat ayında görürüz ama bu sene soğuk havalar erken gelmeye başladı. Bu sistemin en belirgin özelliği rüzgarı. Rüzgar poyraz yönünden fırtına hızında esecek. İstanbul'da bu gece şiddetlenen rüzgarın hızı özellikle çarşamba gününe kadar 70 kilometreye kadar çıkacak. Bu durum rüzgar soğuğuna neden olacak. Fırtınadan İstanbul'la birlikte Marmara ve Ege de etkilenecek.
"PAZARTESİ 0 DERECE HİSSEDECEĞİZ"
Fırtına hissedilen sıcaklıkları çok düşürecek. Sıcaklıkları termometre değerinin çok altında hissedeceğiz. İstanbul'da sıcaklık 10 derece fakat rüzgarın gücüyle 4-5 değerinde hissedeceğiz. Pazartesi 0 derece hissedeceğiz. Yani tam atkı, eldiven, bere takılacak hava.
Hatta sonraki günlerde de rüzgarla birlikte yağış da var. Özelikle pazartesi, salı, çarşamba rüzgarın gücüyle ve sıcakların düşüşü ile yağış sulu kara çevirecek. Bu şartlar neredeyse 7-8 gün soğuk kalacak. Çarşamba günü fırtına etkisini azaltabilir ama sonraki günlerde de İstanbul'da hava soğuk olacak. Dışarıda uzun süre kalındığında üşütme tehlikesi çok yüksek.
BALIKÇILARA UYARI
Fırtınanın İstanbul'dan daha güçlü olacağı yerler var. Özellikle Bursa, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Çeşme... Buralarda Poyraz'ın hızı 80 km'ye kadar çıkacak. Özellikle Karadeniz kıyılarında denizde kabarma ve Ege kıyılarında da denizde çekilme olur. Çünkü Ege'de karadan esiyor rüzgar. Özellikle Kilyos, Rumelifeneri, Sakarya, Kocaeli kıyılarında balıkçıları uyarmak istiyorum. Önceki poyraz rüzgarında özellikle Rumelifeneri'nde teknelerine zarar vermişti. Bu o kadar şiddetli olmasa da 70 km hızla esecek. Yani tekneleri korunaklı yerlere çekmekte fayda var.
KAR YAĞIŞI UYARISI
İzmir'de pazartesi hissedilen sıcaklık 6 dereceye düşecek. Yani Soğuk hava Ege'ye de ulaşacak. Özellikle salı ve çarşamba günü Ankara başta olmak üzere İç Ege'de, İç Anadolu'da, Bolu'da ve birçok noktada kar yağacak. Akdeniz'in yükseklerine kadar inecek. Doğu'da yükseklerde yoğun kar yağışı var. Diyarbakır, Batman, Mardin arasında şiddetli yağmur ve sel tehlikesi var. Önümüzdeki hafta hava koşulları bir hayli zorlayacak"
İSTANBUL DAHİL 39 İLE SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı riskine karşı 39 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.
Uyarı yapılan iller şöyle:
Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis ve Osmaniye.
Öte yandan fırtına riskine karşı İstanbul'daki tüm ilçelerde sarı kodlu uyarının geçerli olduğu görüldü.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, kentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.
Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.