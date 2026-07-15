Kızının cenazesini beklerken 15 Temmuz'da oğlunu şehit verdi

Kızının cenazesinin Ankara'ya gelmesini bekledikleri sırada oğlu Lokman'ın darbe girişimine ilişkin gelişmeleri televizyondan takip ettiğini belirten Biçinci, "'Oğlum cenaze var, ayıptır, televizyon açma' dedim. 'Ana vatan elden gidiyor' dedi. Açtı, baktı. 'Ana ben gidiyorum' dedi. Kapıya çıktı, ben de peşinden çıktım. Tekrar geri döndü, beni öptü, boynuma sarıldı. 'Ben döneceğim' dedi. Gitti, daha da gelmedi." dedi.

Biçinci, sabah hastaneye çağrıldıklarında oğlunun şehit olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Polisler, 'Annesi bu mu?' dedi. Ben zaten bayıldım orada. İçeriye götürdüler, baktım Lokman. Gülümsüyor, gözleri açık. Yüzünü öptüm.” diye konuştu.