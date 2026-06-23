KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Tatbikatı'nın kara safhası tamamlandı

Drone tarafından yapılan alan tarama sırasında ise uçurum kenarı ile ormanlık alanda tespit edilip kurtarılan 2 yaralı, ekiplerce ambulans ve helikopterle hastaneye götürüldü.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın kara safhasını KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi.

Tatbikata Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ile Somali de gözlemci olarak katıldı.