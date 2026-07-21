Klon Ödeme Kuruluşu'na dava. "Sistemin açığını bularak milyarlarca lira akladılar"
21.07.2026 21:42
Son Güncelleme: 21.07.2026 22:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 87 sayfalık iddianamede, görünürde yasal faaliyet yürüten Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına altyapı sağladığı öne sürüldü. Milyarlarca liranın beş aşamalı sistemle aklandığı iddiasıyla 30 şüpheli hakkında hapis cezası talep edildi. Haber: Dilek Yaman Demir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Klon Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmasını tamamladı.
Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları tarafından şirketin veri tabanı ve finansal hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi.
İddianamede şirket yöneticileri, bilişim personeli, canlı destek çalışanları, paravan hesap sahipleri ve kuryelerin hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettikleri ileri sürüldü.
TRANSFERLER GECE SAATLERİNDE YOĞUNLAŞTI
İncelemelerde para transferlerinin büyük bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği belirlendi. Bazı işlemlerin açıklama bölümlerinde “bahis”, “bet”, “casino” ve “kumar” ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.
Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan, hayatın olağan akışına aykırı şekilde milyonlarca liralık transferler yapıldığı da iddianamede yer aldı. Yasa dışı bahis oynatan kişilere özel hesapların şirketin genel müdürünün talimatıyla açıldığı öne sürüldü.
''PARALAR 5 ADIMDA AKLANDI'' İDDİASI
İddianameye göre yasa dışı bahis gelirleri beş aşamalı bir sistemle finansal sisteme sokularak kaynağından uzaklaştırıldı:
- Yasa dışı bahis gelirleri, amacı dışında kullanılan POS cihazları üzerinden gerçek bir alışveriş yapılmış gibi sisteme sokuldu.
- Zayıf veya sahte kimlik doğrulamalarıyla hesaplar açıldı. Yazılıma müdahale edilerek bazı işlemlere ait sistem kayıtlarının gizlendiği ileri sürüldü.
- Paralar ortak bir havuzda toplandı. Şüphelilerin bahis gruplarından piyasa koşullarının üzerinde komisyon aldığı iddia edildi.
- Havuzda biriken paralar, takibi zorlaştırmak amacıyla aynı gün içerisinde yüzlerce küçük hesaba bölünerek aktarıldı.
- Fonlar banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kripto para borsaları arasında dolaştırılarak meşru kazanç görünümü verilmeye çalışıldı.
Bahis gelirlerinin önce Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarında toplandığı, ardından şirketin yüzde 90 oranında iştiraki olduğu belirtilen PBM Tech Bilişim’in hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Paraların buradan şüphelilerin kişisel hesaplarına gönderildiği ve nakit olarak çekildiği iddia edildi.
İKİ ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Hakimlik kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ile PBM Tech Bilişim AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Savcılık, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve yasa dışı bahisle bağlantılı suçlamalar yöneltilen 30 şüphelinin 29 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.
Hazırlanan iddianamenin Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki incelemesi sürüyor.