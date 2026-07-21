Klon Ödeme Kuruluşu'na dava. "Sistemin açığını bularak milyarlarca lira akladılar"

İddianameye göre yasa dışı bahis gelirleri beş aşamalı bir sistemle finansal sisteme sokularak kaynağından uzaklaştırıldı:

Yasa dışı bahis gelirleri, amacı dışında kullanılan POS cihazları üzerinden gerçek bir alışveriş yapılmış gibi sisteme sokuldu. Zayıf veya sahte kimlik doğrulamalarıyla hesaplar açıldı. Yazılıma müdahale edilerek bazı işlemlere ait sistem kayıtlarının gizlendiği ileri sürüldü. Paralar ortak bir havuzda toplandı. Şüphelilerin bahis gruplarından piyasa koşullarının üzerinde komisyon aldığı iddia edildi. Havuzda biriken paralar, takibi zorlaştırmak amacıyla aynı gün içerisinde yüzlerce küçük hesaba bölünerek aktarıldı. Fonlar banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kripto para borsaları arasında dolaştırılarak meşru kazanç görünümü verilmeye çalışıldı.

Bahis gelirlerinin önce Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarında toplandığı, ardından şirketin yüzde 90 oranında iştiraki olduğu belirtilen PBM Tech Bilişim’in hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Paraların buradan şüphelilerin kişisel hesaplarına gönderildiği ve nakit olarak çekildiği iddia edildi.