Kocaeli Dilovası'ndaki yangın faciası | Yedi kamu görevlisi hakkında istenen ceza belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda yedi kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı.

Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu zanlılar için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi.

Zanlılar, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak"la suçlandı. Yangına ilişkin firma sahiplerinin de arasında olduğu 16 kişi hakkında açılan dava ise halen devam ediyor.

Davanın 3'üncü duruşmasında yaşamını yitirenlerin aileleri sorumların en ağır cezayı almasını istedi. Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.