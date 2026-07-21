Kocaeli Dilovası'ndaki yangın faciası | Yedi kamu görevlisi hakkında istenen ceza belli oldu
21.07.2026 16:54
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yedi kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili soruşturmada tutuklanan yedi kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi.
RUHSATI BULUNMAYAN BİNA İÇİN ÇALIŞMA İZNİ VERMİŞLER
Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında ikisi çocuk yedi kişi yaşamını yitirmişti.
İddianamede; imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının bulunmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu vurgulandı. Bazı kamu görevlilerinin de yargılanması talep edildi.
KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI
İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda yedi kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı.
Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu zanlılar için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi.
Zanlılar, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak"la suçlandı. Yangına ilişkin firma sahiplerinin de arasında olduğu 16 kişi hakkında açılan dava ise halen devam ediyor.
Davanın 3'üncü duruşmasında yaşamını yitirenlerin aileleri sorumların en ağır cezayı almasını istedi. Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.
Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.