Kocaeli'de başladı, Türkiye geneline yayılabilir. Düğüne giderken altın taşıma devri bitiyor
07.09.2026 11:34
Son Güncelleme: 07.09.2026 11:35
Düğün ve nikahlarda kiosk üzerinden sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı olarak belirtilen adrese gönderiliyor.
ALTIN SİPARİŞİ DİJİTAL EKRANDAN VERİLECEK
Düğün ve nikah gibi organizasyonlarda altın almak isteyenler için geliştirilen kiosk sistemiyle, fiziki altın siparişi dijital ekran üzerinden verilebiliyor. Seçilen altın, sigortalı kargoyla belirtilen adrese gönderiliyor.
Altın Anne tarafından geliştirilen uygulamada kullanıcılar, kiosk ekranından almak istedikleri ürün ve gramajı seçerek gerekli bilgileri sisteme giriyor.
İşlemin tamamlanmasının ardından fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı olarak alıcıya ulaştırılıyor.
Sistemle, düğün veya nikah öncesinde kuyumcuya gitme ve satın alınan altını organizasyon boyunca yanında taşıma ihtiyacının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Böylece altının kaybolması veya çalınması gibi risklerin de azaltılması amaçlanıyor.
Kioskların ilerleyen dönemde düğün ve nikah salonlarının yanı sıra oteller, havalimanları ve altına ihtiyaç duyulan farklı noktalarda yaygınlaştırılması planlanıyor.
"ÖNCEDEN ALTIN ALMA TELAŞINA SON VERİYORUZ"
Altın Anne Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Karaman, projenin ilk adımını Kocaeli'de attıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Altın Anne tarafından geliştirdiğimiz kiosk projemizin ilk adımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Antikkapı'da attık. Pilot uygulamamızda bize destek olan Antikkapı ailesine ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyoruz.
Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz; kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
KİOSKLAR NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINA YERLEŞTİRİLECEK
Kiosk üzerinden ürün ve gramajlarını inceleyerek özgürce seçim yapabiliyorsunuz. İstenilen bilgileri dijital olarak vermeniz yeterli. İşleminiz sistem üzerinden kayıt altına alınarak gerçekleştiriliyor. Sonrasında ise tercih ettiğiniz ürün, sigortalı kargo ile hızlı şekilde belirttiğiniz adrese teslim ediliyor. Altın Anne markamızdan gönderilen bütün ürünler ise İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte teslim ediliyor.
Aslında biz kiosk ile birlikte altının fiziki olma özelliğini ortadan kaldırmıyoruz. Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz. Kiosklar nerede olacak? Özellikle altına ihtiyaç duyulan nikah ve düğün salonlarında, otellerde, havalimanlarında. Altına ihtiyaç duyulan her yerde olmayı hedefliyoruz."
"ZAMANDAN BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR"
Kiosku kullanan İrem Yılmazer ise cihazı ilk gördüğünde şaşırdığını ifade ederek, "Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım, 'Altın alınır mı, nasıl alınır?' diye. Ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor. Hemen ürünü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altını alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim, keşke her yerde olsa." diye konuştu.
"ARTIK ALTINI YANIMDA TAŞIMA GİBİ BİR DERDİM YOK"
Erdem Yılmazer de uygulamaya ilk başta temkinli yaklaştığını belirterek, "İlk başta tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki POS olması cihazda güven verdi. Altını evde unutma gibi derdi kalmadığı için de hoşumuza gitti. Satın alımı yaptık. Bundan sonra nerede görsem alırım. Artık altını yanımda taşıma gibi bir derdim yok. Cihazı çok sevdik" ifadelerini kullandı.
"MİSAFİRLERİMİZDEN GELEN TALEPLER GAYET OLUMLU, GÜZEL"
Antikkapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz ise uygulamanın yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden Antikkapı Düğün Salonu'nda yaklaşık bir yıldan beri Altın Anne'nin uygulaması devam etmektedir. Misafirlerimizden gelen talepler gayet olumlu." dedi.