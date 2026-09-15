Kocaeli'nin 6 ilçesinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 15 Eylül SEDAŞ kesinti programı

Kandıra’nın Babalı Mahallesi’nde yaşanacak olan kesinti 8 saat sürecek. Saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek olan kesintiden birçok ilçe etkilenecek.

Ayrıca Sarıseyh ve Üğümce bölgelerinde de aynı saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Babalı’daki çok sayıda cadde ve sokağın yanı sıra Karacalar, Köseler, Küçük Üğümce, Pirahmetler ve Yunuslar mevkileri de programda yer alıyor.