Kocaeli'nin 6 ilçesinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 15 Eylül SEDAŞ kesinti programı
15.09.2026 08:55
Kocaeli genelinde planlı bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamındaki elektrik kesintileri bugün de devam ediyor. Peki, hangi ilçelerde kaç saat elektrik kesintisi olacak?
Kocaeli'de şebeke yenileme ve trafo bakımları nedeniyle uygulanacak kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler, cadde ve sokak ayrıntıları ile kesinti saatleri belli oldu.
SEDAŞ'ın resmi planlı kesinti takvimine göre Kocaeli'de elektriğin verilemeyeceği 6 ilçe şu şekilde:
İZMİT
İzmit’te Karadenizliler ve Yeni mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesintiden Buse Sokak, D-130 Yan Yol Caddesi ve Gazi Adalı Sokak başta olmak üzere çevredeki bazı noktalar etkilenecek.
KARTEPE
Kartepe’de Bayraktar ve Ketenciler bölgelerinde 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat kesinti uygulanacak.
Derbent ve Maşukiye mahallelerinde ise elektrikler 09.00-12.00 arasında 3 saat boyunca kesilecek. Atlas, Bayındır, Böğürtlen, Derbent Fatih, Fundalık, Gülsün, Kırmızı Gonca, Muazzam, Sahra ve Yeşilvadi sokakları kesintiden etkilenecek noktalar arasında bulunuyor.
KANDIRA
Kandıra’nın Babalı Mahallesi’nde yaşanacak olan kesinti 8 saat sürecek. Saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek olan kesintiden birçok ilçe etkilenecek.
Ayrıca Sarıseyh ve Üğümce bölgelerinde de aynı saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Babalı’daki çok sayıda cadde ve sokağın yanı sıra Karacalar, Köseler, Küçük Üğümce, Pirahmetler ve Yunuslar mevkileri de programda yer alıyor.
DARICA
Darıca’nın Cami Mahallesi’nde kesinti 08.30-11.00 arasında 2 buçuk saat boyunca uygulanacak.
Bağlarbaşı Mahallesi’nde ise iki ayrı planlı çalışma kapsamında elektriklerin 09.00-17.00 saatleri arasında 8 saat kesilmesi öngörülüyor. İstasyon Caddesi, Körfez Caddesi, Kurtuluş Sokak, Ali Arıcan Caddesi, Kavala Caddesi ve Sokullu Caddesi gibi çok sayıda nokta kesintiden etkilenecek.
GEBZE
Gebze’de İstasyon Mahallesi’nde farklı saatlerde üç ayrı kesinti planlandı. 1426/1 ve 1456. sokaklarda kesintiler 09.00-14.30 ve 09.00-14.00 saat aralıklarında uygulanacak. 1448. Sokak’ta ise 13.00-16.00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Gaziler ve İnönü mahallelerinde de 09.00-12.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.
GÖLCÜK
Gölcük’te Karaköprü, Sepetlipınar ve Yazlık Yeni mahalleleri 09.00-17.00 arasında kesintiden etkilenecek.
Atatürk Bulvarı, Başöğretmen Caddesi, Hasan Tahsin Caddesi, İsmail Hakkı Zeytinoğlu Caddesi, Orhan Veli Caddesi ve çok sayıda sokak programda yer alıyor.
Karaköprü Mahallesi’nin bazı bölümlerinde de yine 09.00-17.00 arasında ayrı bir çalışma gerçekleştirilecek.