Kocasını 15 parçaya bölüp çöpe atan kadından kan donduran sözler: Evde kurbanı ben keserim zor olmadı

Adalet Uzunoğlu'nun, eşe karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu'nun yanı sıra çocukları F.U. ile M.U., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sabah uyandığında eşini merdivende yatar halde bulduğunu iddia eden kadın, "Ölmüş, kütük gibi olmuş. Akşam saatlerine kadar uyanır, diye bekledim. Bekledim bekledim, uyanmadı." ifadelerini kullandı.

"Evimizde bir nacak vardı. Onunla 5-10 parçaya böldüm. Yaklaşık 5-6 saat sürdü. Poşetlere koydum. Gece saatlerinde farklı farklı çöpe attım." diyen Uzunoğlu, şöyle devam etti:

“- Çöplerin olduğu bölgede güvenlik kamerası yoktu. Eşimi parçalamadan önce yere poşet serdim. Ben de üstüme mavi poşet geçirdim. Eşimin kanı çekildiği için kan akmadı. Bu şekilde kestim. Sonra yerdeki ve üzerimdeki poşet ile nacağı bahçede su dolu kovada yıkadım. Daha sonra çöpe attım. Elbiselerimi de yıkadım ve duş aldım.”