Konaklama platformu teklifi TBMM'de. İzin belgesi gerecek, temsilci zorunlu olacak
11.08.2026 19:17
AK Parti, Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini, Meclis'e sundu.
9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluğu getirilecek.
İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR
Teklife göre, halen faaliyet gösteren yabancı platformların, kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alma zorunlu olacak.
Yabancı dijital konaklama platformları Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile Bakanlıktan izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik yolla gerçekleştirilen uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek.
BELGE ÜCRETİ 5 MİLYON TL
Düzenleme ile işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.
Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge, devredilemeyecek.
PLATFORMALAR TURİZM PAYI ÖDEYECEK
İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.
Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.
Yabancı dijital konaklama platformları tarafından hizmete konu satış bedeli üzerinden alınacak tutar her ne ad altında olursa olsun yüzde 17'yi geçemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden aldıkları tutar, katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacak.
Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların, Bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor.
Kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarının yükümlülükleri de belirleniyor.
Buna göre, yabancı dijital konaklama platformları izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.
Düzenleme, Meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.