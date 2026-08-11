Konaklama platformu teklifi TBMM'de. İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak

Yabancı dijital konaklama platformları tarafından hizmete konu satış bedeli üzerinden alınacak tutar her ne ad altında olursa olsun yüzde 17'yi geçemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden aldıkları tutar, katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacak.

Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların, Bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor.