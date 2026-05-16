Konya'da vahşet: Parkta elleri kan içinde bulundu, evde katliam yaptığı ortaya çıktı
16.05.2026 15:39
Konya'da polisin bir parkta elleri kanlı şekilde hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D.'nin tartıştığı annesi ile babasını bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Konya'da kan donduran bir olay yaşandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan D.'yi fark etti.
POLİSE CİNAYET İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Ekipler, Cihan D.'nin durumundan şüphelenerek sorular sordu.
Cihan D., anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.
POLİS EVDE CESETLERİ BULDU
Cihan D.'nin tarif ettiği Benekli Sokak'taki iki katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.
İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan D. çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.
GÖZALTINA ALINDI
Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D. gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.