Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak mı? Sürücülerin gündeminde
23.05.2026 14:43
Kurban Bayramı tatilinde memleketine gidecek ya da seyahat planı yapacak milyonlarca sürücünün beklediği haber geçtiğimiz hafta resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve bayram süresince uygulanacak otoyol, köprü ve toplu taşıma muafiyetlerinin takvimi netleşti. Peki, köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz, bayramda ücretsiz olacak mı? Hangi yollar bedava, hangilerinde ücret ödenmeye devam edilecek?
2026 Kurban Bayramı öncesinde köprü ve otoyolların ne zaman ücretsiz olacağı, 9 günlük bayram tatili nedeniyle seyahat etmeye başlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayramda kamuya ait köprü, otoyol ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı fakat yap-işlet-devret projelerine ait olan köprü ve otoyolların ücretli olacağı belirtildi. Peki, köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak mı?
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu.
26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu.
ÜCRETLİ GÜZERGAHLAR
Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili resmi bir karar alındığı taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),
Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),
Avrasya Tüneli
Osmangazi Köprüsü
Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBANK, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılacak.