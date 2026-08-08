Koreli fenomen İstanbul'a geldi, canlı yayında taciz edildi
08.08.2026 10:45
Son Güncelleme: 08.08.2026 11:09
İstanbul'da yayın yapan Güney Koreli bir Kick yayıncısı, kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edildi.
İstanbul'u ziyaret eden Kick yayıncısı, Beyoğlu'nda gezdiği sırada sözlü tacize maruz kaldı.
Güney Koreli yayıncı withJENNY, bir süredir İstanbul'da bulunuyor.
Yayıncı, kenti gezdiği anlarda canlı yayınlara geçip buralarda yaşadıklarını aktarıyor.
TAKSİM'DE SÖZLÜ TACİZ
withJENNY takma adıyla tanınan yayıncı son yayınını Taksim'den yaptı.
O anlarda caddede yürüyen yayıncının yanına bir kişi yaklaştı.
Şüphelinin "Burada arkadaşın var mı?" diye sorarak kendisiyle kalmasını teklif ettiği duyuldu.
ISRARLA DEVAM ETTİ
Türkçe bilmediğini söyleyen withJENNY, kendisini takip eden adama İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı.
Israrlı takibini bir süre sürdüren adam daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
"BİZİ REKLAM EDER, DİKKAT EDİN"
Güney Koreli kadının yayınının bir bölümünde ise bir iş yerinde yaşananlar yayına yansıdı.
Yayındaki o anlarda bir kişinin, "O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği duyuluyor.
BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI
İstanbul'da benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı.
Haziran ayında İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon bir turist, 60 yaşındaki adam tarafından taciz edilmişti.
Mağdur Japon yayıncı ise yaşananlara rağmen, "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.