Koreli fenomen İstanbul'a geldi, canlı yayında taciz edildi

Güney Koreli kadının yayınının bir bölümünde ise bir iş yerinde yaşananlar yayına yansıdı.

Yayındaki o anlarda bir kişinin, "O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği duyuluyor.