Koreli fenomeni Taksim'de taciz etmişti. Şüpheli yakalandı

Olay, Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir İstanbul’da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, kentte gezdiği anları takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açtı.

Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, “Burada arkadaşın var mı?” diye sordu. Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadının peşinden gitmeye başladı.