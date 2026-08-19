Körfez'de TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı

TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek.

Festival kapsamında teknoloji yarışmaları, hava ve deniz gösterileri, donanma gemisi ziyaretleri ile interaktif deneyim alanları ziyaretçileri bekliyor.

4 gün sürecek etkinlikte hem genç girişimciler hem de teknoloji meraklıları denizcilik alanındaki yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Festival, denizcilik alanında geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin tanıtılmasının yanı sıra gençlerin projelerini sergileyebileceği önemli bir platform olacak.