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Körfez'de TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı

19.08.2026 09:24

AA, DHA

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TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ile TCG Heybeliada, Yalova'dan selamlama geçişi yaptı.

Körfez'de TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı
Anadolu Ajansı

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki seçkin platformları olan TCG Anadolu ile Mavi Vatan’ın ilk milli savaş gemilerinden TCG Heybeliada, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi.

 

Türk donanmasının geçişini kıyıdan takip eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla platformları izledi.

DERİNCE'YE GİDECEK 1
Anadolu Ajansı

DERİNCE'YE GİDECEK

Yalova'dan selamlama geçişi yapan gemiler, sırasıyla Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park açıklarından geçerek saat 13.00’te Derince’ye ulaşacak.

Körfez'de TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı 2
Anadolu Ajansı

Yalova'da gerçekleştirilen selamlama geçişine Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Türk bayraklarını sallanarak selamlama geçişine eşlik etti.

Körfez'de TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı 3
Anadolu Ajansı

TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. 

 

Festival kapsamında teknoloji yarışmaları, hava ve deniz gösterileri, donanma gemisi ziyaretleri ile interaktif deneyim alanları ziyaretçileri bekliyor. 

 

4 gün sürecek etkinlikte hem genç girişimciler hem de teknoloji meraklıları denizcilik alanındaki yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Festival, denizcilik alanında geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin tanıtılmasının yanı sıra gençlerin projelerini sergileyebileceği önemli bir platform olacak.

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