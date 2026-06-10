Korkunç cinayette kanlı giysiler tuvaletin giderinden çıktı: "Cinnet getirdim kuzum"

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım." dedi.

OĞULLARI İLE KARDEŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evin bulunduğu sokaktaki ve çevredeki çöp kutularında Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede ise ceset parçaları bulunamadı.

Adalet Uzunoğlu'na tutuklanmadan bir gün önce 4 Nisan'da saat 15.00 sıralarında olay yerinde keşif yaptırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcı ve polisler eşliğinde evinin bulunduğu sokağa getirilen Uzunoğlu, ceset parçalarını hangi çöp kutuları ve konteynerine nasıl attığını anlattı.