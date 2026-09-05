Korsan taksici emekli polis, ceza yazan polisi vurdu
05.09.2026 00:27
İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis, kendisine ceza yazan trafik polisini vurdu.
Esenyurt'ta denetim yapan sivil trafik polislerinin durdurduğu korsan taksici E.A., hakkında işlem yapılmasının ardından trafik polisi M.A.T.’yi silahla vurduktan sonra aynı silahla hayatına son vermek istedi.
Emekli başpolis olduğu öğrenilen E.A. ile trafik polisi M.A.T. ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR
Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde denetim yapan sivil trafik polisleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen E.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu.
E.A. hakkında işlem yapılırken, aracının trafikten men edileceği bildirildi. Bunun üzerine E.A., belinden çıkardığı silahla trafik polisi M.A.T.’ye ateş etti.
Sırtından vurulan M.A.T. ağır yaralanırken, E.A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan E.A. ile polis memuru M.A.T., Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
2026'DA POLİSLİKTEN EMEKLİ OLMUŞ
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürerken, E.A.’nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi