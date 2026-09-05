Korsan taksici emekli polis, ceza yazan polisi vurdu

Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde denetim yapan sivil trafik polisleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen E.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu.



E.A. hakkında işlem yapılırken, aracının trafikten men edileceği bildirildi. Bunun üzerine E.A., belinden çıkardığı silahla trafik polisi M.A.T.’ye ateş etti.

Sırtından vurulan M.A.T. ağır yaralanırken, E.A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan E.A. ile polis memuru M.A.T., Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.