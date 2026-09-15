Kozinoğlu dosyasında Kurtlar Vadisi senaristi araç plakaları ve mezar taşı için ne dedi?

Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmanın savcılık makamının işi olduğunu sözlerine ekleyen Şaşmaz'ın, birinin ölümünü önceden bilmelerinin ihtimal dahilinde bile olmadığını aktarıp "Sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır." dediği de belirtildi.

Çekimler sırasında kullanılan mezar taşları ve araç plakalarına ilişkin de konuşan Şaşmaz'ın, bunların senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini savunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz'ın, böyle bir şeyin inandıkları değerlere uymadığını söylediği belirtildi. Şaşmaz, bu konuda şu savunmayı yaptı:

"Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil."

Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların kullanıldığını ve plakaları değiştirme adetinin yaygın olmadığını ifade ettiği belirtildi.