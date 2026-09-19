Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı.

Bunun üzerine dil altı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü:

"(…) Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum."

Savcılık, Uğur'a daha önce verdiği iki ifadeyi sordu. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Uğur'un beyan ettiği tansiyon değerleri arasında farklılık vardı.

Daha önceki ifadelerinde "Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır." dediği belirtilen Hasan Atilla Uğur, son ifadesinde "O ifadeler bana ait değildir." dedi.