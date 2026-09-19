Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
19.09.2026 17:00
Son Güncelleme: 21.09.2026 12:10
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'un ölümüne ilişkin gözaltında olan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada ev hapsine çarptırılan Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıkmıştı.
Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya genişliyor.
Soruşturma kapsamında son olarak İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alınmıştı.
AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST, 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ambulans şoförü, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltında olan Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke bugün adliyeye sevk edildi.
ENVER ALTAYLI İFADE VERECEK
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin sağlık sorunları sebebiyle alınamadığı öğrenildi.
Altaylı'nın sağlık durumunun düzelmesi halinde ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
HASAN ATİLLA UĞUR'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Soruşturmada dönemin eski savcıları Ali İşgören ile Necip Doğan tutuklanırken, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım içinse ev hapsi kararı verilmişti.
Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşılmıştı.
Savcılık, Kozinoğlu'na verilen dil altı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu.
DİL ALTI HAPI SORUSU
Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı.
Bunun üzerine dil altı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü:
"(…) Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum."
Savcılık, Uğur'a daha önce verdiği iki ifadeyi sordu. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Uğur'un beyan ettiği tansiyon değerleri arasında farklılık vardı.
Daha önceki ifadelerinde "Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır." dediği belirtilen Hasan Atilla Uğur, son ifadesinde "O ifadeler bana ait değildir." dedi.
KAMERA KAYDINDAKİ DÖRT DAKİKA
Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi.
Savcılık, Uğur'a saat 18.40'ta Kaşif Kozinoğlu'nun odasına girdiğinin, yaklaşık dört dakika içeride kaldığının ve ardından elleri arkada şekilde çıkarak sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirtti.
Tutanağa göre Uğur'un odadan çıkmasının yaklaşık 6 saniye ardından Kozinoğlu koğuşa girdi ve daha sonra sol eliyle kapıyı kapattı.
Savcılığın, Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise Uğur "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum." yanıtını verdi.
"BARDAĞI NEDEN GÖSTERDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bardak olduğu ileri sürülen bir cisim de yer almıştı.
Savcılık, Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu.
Uğur ise "Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum." diyerek yanıt verdi.
Hasan Atilla Uğur daha önce verdiği ifadede, Kozinoğlu'nun rahatsızlanmadan hemen önce "Benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti." şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı.
Uğur, yeni ifadesinde "Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir." dedi.
AVUKATLAR FETÖ ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKTİ
İfadesinin devamında Kozinoğlu'nun ölümünün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını istediğini söyleyen Uğur, ölümün ardında örgütsel bir bağlantı bulunabileceği yönündeki kişisel kanaatini dile getirdi.
Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti.
Avukatlar, Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini, ancak görevli personelin gelmediğini ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü.
Uğur'un avukatları, görevlilerin müdahalesinin geciktiğini belirterek, Uğur'un olayda kastı veya ihmali olmadığını savundu.