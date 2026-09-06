KPSS maratonu başladı. Son anda yetişen de oldu, içeri giremeyen de

Şişli’deki Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda KPSS'ye girecek Büşra Tarhan, "Bu yıl çok fazla alım olacağını duyduğum için son 4 ayda gece gündüz çalıştım. İki çocuk ile gece-gündüz çalıştım. Sağ olsun eşim de diğer işlerde bana çok yardımcı oldu. Çok heyecanlıyım. 2015 mezunuyum, evlendim, çocuğum oldu, tarih öğretmeniyim. Birkaç yerde çalıştım, şimdi böyle bir fırsat olunca bunu değerlendirmemek saçma olurdu. 85 yapabileceğime inanıyorum." dedi.

Adaylar sınava alınmayacağı duyurulan eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı. Giriş saatinin sona ermesinin ardından kapılar kapatıldı.