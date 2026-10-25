KPSS Ortaöğretim oturumu başladı. Milyonlarca aday yer döküyor

YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURDU

KPSS Ortaöğretime 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurdu. Sınava katılacak engelli aday sayısı da 11 bin 984 oldu.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 3 bin 748 aday sınava katılacak.