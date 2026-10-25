KPSS Ortaöğretim sona erdi. Milyonlarca aday ter döktü
25.10.2026 10:58
Son Güncelleme: 25.10.2026 12:41
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sona erdi.
Yaklaşık 3 milyon adayın katıldığı KPSS Ortaöğretim sona erdi. Artık gözler ÖSYM'nin sonuç ekranında olacak.
Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı.
Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruldu, 130 dakika cevaplama süresi verildi. Saat 12.25'te sona eren sınav için ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI
Öte yandan Başakşehir'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemsettin Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Sınava geç kalan bazı adaylar, okul kapılarının kapanmasının ardından içeri girmeye çalıştı.
YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURDU
KPSS Ortaöğretime 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurdu. Sınava katılacak engelli aday sayısı da 11 bin 984 oldu.
Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 bina, sınav binası olarak kullanıldı. Bu binalarda 3 bin 748 aday sınava katıldı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.
Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.
Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.