Kritik gün salı: İstanbul hızla ısınacak, bugün beş şehirde tehlike var
05.07.2026 03:30
Son Güncelleme: 05.07.2026 10:19
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak bugün yerini güneşe bırakacak. Megakent, poyrazdan esen rüzgarın kesilmesiyle hızla ısınacak. Doğu Karadeniz'de ise bugün tehlike var.
İstanbul'da dün etkili olan şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.
Şiddetli sağanak yağışın ardından bugün İstanbul'da güneş açacak. Megakentin önümüzdeki günlerde daha da ısınması bekleniyor.
Dün İstanbul'u vuran sağanak yağış bugün Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Beş şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı.
İşte bugün ve yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava olacak.
Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
BEŞ ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Beklenen sağanak nedeniyle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu şehirlerde ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTANBUL'DA RÜZGAR KESİLECEK SICAKLIK HIZLA ARTACAK
İstanbul'da dün etkili olan şiddetli sağanak sonrası güneş bugün yüzünü gösterdi.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi, yeni haftada yağış beklenmediğini çoğunlukla güneşli bir gökyüzü olacağını bildirdi.
AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'a serinlik veren poyraz salı günü etkisini yitirecek.
Haftaya 29 derece ile başlaması beklenen megakentte hava sıcaklığı kademe kademe artacak ve hafta sonuna gelindiğinde 33 dereceye kadar yükselecek.