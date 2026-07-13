Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar. "Engelli kardeşim var" deyip tahliyesini istedi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay, şunları söyledi:

“Belirsiz ucu açık bir ayrılık konuşması oldu. Kubilay o gece bende kaldı, Kubilay 'Abi gidelim, hem barışmış olursunuz' dedi, Kubilay ve Yalçın daha önceden gidecekti. Olay günü Yalçın ve Kubilay bendeydi, çıkıp gittik. Yaklaşık 2 saat bekledik, temizlikçi temizliği bitirince gidecektik. Yalçınay ile Zuhal Kalaycıoğlu arabada telefonda konuştu. Yalçınay bana, 'Herkes haddini bilecek' dedi Zuhal Kalaycıoğlu ile ilgili. Benim köpeğim içerideydi. Moca benim, stüdyoda bulunan köpek benimdi. Bir araç yanımıza geldi. Biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu. Kapıyı açtım, 'Sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi silah içeri doğrulttu. Cenin pozisyonuna aldım kendimi, silah patladı zaten. Silaha temasım olmadı. Olay anında kimse sesini çıkarmadı, ben sadece 'Yapma' dediğimi hatırlıyorum. İlk başta ben kimsenin vurulduğunu anlamadım. Kubilay araçtan kendisi indi, sadece bağırıyordu. Çığlık sesleri vardı ama benim algım sadece Kubilay'ın çığlığındaydı. Benim tek düşüncem sadece Kubilay'dı o an. Kubilay araçtan indi hemen yere yatmadı sonra yere yattı. Ben 'Yardım edin' diye bağırdım. Bacağımda ya da torpidoda herhangi birşey çıkmadı. Aleyna ile aramda bir husumet yoktur.”