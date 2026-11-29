Ali Topakgöz de çivi kalınlığındaki çatlağın üç ay içinde büyüdüğünü anlattı. Şu an bir insanın yarığın içine düşmesi halinde bulunamayacağını ifade eden Topakgöz, şöyle konuştu:

"Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı. 3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi bir karışı geçmiş durumda.

Daha aşağıdaki kısımda 10 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz."