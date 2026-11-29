Küçük çatlaklar büyük yarıklara dönüştü, evlere yaklaştı. "Biri düşse bulamayız"
29.11.2026 10:16
Son Güncelleme: 29.11.2026 10:17
Hatay'da kırsal alanda ortaya çıkan ve kayaları ortadan ikiye bölen yarıklar, mahalleliyi tedirgin etti. Bir vatandaş, yarıkların yer yer 10 metreye ulaştığını söyleyerek "İnsan düşse bulamayız" dedi.
Hatay'ın Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde kırsal alanda son aylarda küçük çatlaklar, büyük yarıklara dönüşmeye başladı.
Toprak araziyi ve kayaları ortadan ikiye bölen yarıklar yer yer 10 metre derinliğe ulaşıyor; hem görüntüsüyle korkutuyor hem de evlere yaklaşıyor. Mahalleli, havadan da görüntülenen yarıkların sebebinin araştırılmasını istiyor.
“YARIKLAR EVİMİN ARKASINDAN GEÇİYOR”
Yarıkların evinin yanı başından gittiğini ve korku içerisinde olduklarını ifade eden Celal Bozca, "Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz. Evimin yanından gelip, arka kısımdan yani tam köşeden gidiyor" dedi.
"İÇİNE İNSAN DÜŞSE BULUNAMAZ"
Ali Topakgöz de çivi kalınlığındaki çatlağın üç ay içinde büyüdüğünü anlattı. Şu an bir insanın yarığın içine düşmesi halinde bulunamayacağını ifade eden Topakgöz, şöyle konuştu:
"Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı. 3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi bir karışı geçmiş durumda.
Daha aşağıdaki kısımda 10 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz."
"2 HAFTA ÖNCE GELDİĞİMDE YOKTU"
İlyas Kara da yarıkların sayısının her geçen gün arttığını söyledi. “Aydınlılar Sokağı mevkiinde yarıklar oluşuyor sürekli. Her geldiğimde biraz daha aşağı kayma oluyor.” diyen Kara, “Bölge komple yarılıyor. 2 hafta önce geldiğimde olmayan çatlaklar şimdi ortaya çıkmış. Buraya aşağı yarıklar devam ediyor.” ifadesini kullandı.
Arif Topakgöz ise taş ocağıyla ilgili soru işaretlerini dile getirdi: “2020 yılında bu mahalleye yerleştiğimde hiçbir çatlak yoktu. Bu sene yeni çatlaklar olmaya başladı. Aşağıda taş ocağı var ve biz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çevrede yok ama taş ocağının taş aldığı bölgede var.”