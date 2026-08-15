Küçük çocuk entübe edilmişti. Kediden kuduz geçer mi?
15.08.2026 16:38
Diyarbakır'da kedi tarafından ısırıldıktan sonra kuduz tespit edilen çocuk entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 yaşındaki N.K.'da kuduz virüsü tespit edildi.
Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kediden kuduz geçmesine ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
"BAŞKA BİR HAYVANLA TEMAS OLMUŞ OLABİLİR"
Ertuğrul, tarihsel verilere bakıldığında Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusunun son 10 yılda olmadığını dile getirdi.
Kuduzun entübasyon periyodunun 20-90 gün arasında olduğunu da sözlerine ekleyen Ertuğrul, "Kafaya ya da beyne yakın ısırma varsa 4 güne kadar kısalabiliyor. Kuduzun kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla temas sonrası da kuduz olmuş olabilir." dedi.
NELER YAPILMALI?
Şüpheli temas karşısında hemen kuduz merkezine gidilip aşı yaptırmaya başlanılmasının altını çizen Ertuğrul, "Eğer olanağınız varsa hayvanı gözetim altında tutmanız gerekir." diye konuştu.
Kuduz aşısıyla birlikte yaklaşık 2 yıl koruma altına alındığını da ifade eden Ertuğrul,"Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız burada ısırma ve tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söyleyelim. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.
YILDA 200 BİNDEN FAZLA KUDUZ AŞISI YAPILIYOR
Verilere göre, Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor.
Aşılamanın yüzde 80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Diyarbakır Valiliği, söz konusu bölgede tedbirlerin artırıldığı bildirmişti.
Açıklamada, N.K'nın yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos'ta rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurulduğu ve yapılan tetkikler sonucunda kuduz şüphesiyle çocuktan gerekli numunelerin alındığı ifade edilmişti.
Hastadan alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda 13 Ağustos itibarıyla test sonucunun pozitif çıktığı ve bu bilginin ilgili kurumlara iletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
“Vakanın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatılmış, temaslı olduğu belirlenen kişilere gerekli kuduz profilaksisi (ölümcül bir virüs olan kuduzun insana bulaşmasını önlemek için ısırık veya temas sonrasında uygulanan acil ve hayat kurtarıcı tıbbi tedavi) uygulanmaya başlanmıştır. Bölgede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede önlemler alınmış, gerekli saha çalışmaları başlatılmıştır. İlgili belediyeler bilgilendirilerek sahipsiz hayvanlara yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi sağlanmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde titizlikle takip edilmektedir.”