Küçükçekmece'de D-100'de feci kaza. Üç kişi öldü, yaralılar var
05.08.2026 08:13
Son Güncelleme: 05.08.2026 08:25
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada üç kişi öldü, yaralılar olduğu bildirildi. D-100'de trafik yan yola verildi. Bölgede yoğun trafik yaşanıyor.
Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.
D-100 Karayolu Edirne yönünde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan üç kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
KURTARILAMADILAR
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.
Otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANIYOR
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönünde yoğun trafik yaşanıyor.
Karayolunda trafik akışı yan yola verildi. Araç kuyruğu Bahçelievler'e kadar ulaşırken ekiplerin çalışması sürüyor.