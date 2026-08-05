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Küçükçekmece'de D-100'de feci kaza. Üç kişi öldü, yaralılar var

05.08.2026 08:13

Son Güncelleme: 05.08.2026 08:25

AA, DHA

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İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada üç kişi öldü, yaralılar olduğu bildirildi. D-100'de trafik yan yola verildi. Bölgede yoğun trafik yaşanıyor.

Küçükçekmece'de D-100'de feci kaza. Üç kişi öldü, yaralılar var
DHA

Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

 

D-100 Karayolu Edirne yönünde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Küçükçekmece'de D-100'de feci kaza. Üç kişi öldü, yaralılar var 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada otomobilde sıkışan üç kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

KURTARILAMADILAR 2
DHA

KURTARILAMADILAR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

 

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.

 

Otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANIYOR 3
DHA

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANIYOR

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönünde yoğun trafik yaşanıyor.

 

Karayolunda trafik akışı yan yola verildi. Araç kuyruğu Bahçelievler'e kadar ulaşırken ekiplerin çalışması sürüyor.

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