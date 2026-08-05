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Küçükçekmece'de korkunç kaza. Otobüse çarpan otomobilde üç kişi öldü

05.08.2026 08:13

Son Güncelleme: 05.08.2026 13:46

AA, DHA

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İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Feci kazada üç kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, otomobilin duran otobüse hızla çarptığı anlar yer aldı.

Küçükçekmece'de korkunç kaza. Otobüse çarpan otomobilde üç kişi öldü
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Küçükçekmece'de otomobilin yolda duran İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

 

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nun Edirne yönünde meydana geldi.

ARABADAKİ ÜÇ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI 1
DHA

ARABADAKİ ÜÇ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Melih Utku Kızıltaş'ın idaresindeki 34 BLN 100 plakalı otomobil, Sefaköy mevkisinde sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarptı.

 

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan sürücü Melih Utku Kızıltaş, Gökhan Gaş (35) ve Nazlı Cesur (28) araçta sıkıştı.

KURTARILAMADILAR 2
DHA

KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yolun Edirne yönü trafiğe kapatıldı.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan üç kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANDI 3
DHA

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANDI

Ekiplerin çalışması sonucu otomobil ve İETT otobüsü yoldan kaldırıldı. Yolda temizlik ve kumlama çalışması yapıldı.

 

Çalışmaların ardından yolun açılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 4
DHA

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin, İETT otobüsüne arkadan çarptığı ve üç kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

 

Görüntülerde İETT otobüsünün durduğu ve otomobilin hızla gelip çarptığı görülüyor.

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