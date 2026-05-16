Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü

16.05.2026 13:22

DHA

İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü. Çöken binanın bitişiğindeki başka bir bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi.

 

Olay Halkalı Mahallesi'nde yaşandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkımı yapılan bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bitişiğindeki zarar gören bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

 

Olay sevk edilen ekipler bölgede çalışma gerçekleştirdi.

