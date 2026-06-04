Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 personel alımı 2026: Personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranacak. Bunlar:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedensel veya ruhsal sağlık sorunu bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığını gösterir, tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu (Heyet) raporu talep edilecektir.) 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca; Başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içerisinde aynı ünvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek l'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan; "fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilir.