Kültür ve Turizm Bakanlığından Türk sinemasına 315 milyon lirayı aşan destek

Sinema sektörü temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu, 2026/5 sayılı kararıyla dört farklı alanda 35 projeyi desteklemeye uygun buldu.

Karar kapsamında 14 kısa film yapım projesine 6 milyon 20 bin lira, 6 animasyon film yapım projesine 2 milyon 825 bin lira, 13 senaryo ve diyalog yazım projesine 2 milyon 480 bin lira, 2 proje geliştirme projesine ise 1 milyon lira kaynak ayrıldı.

Sinema Genel Müdürlüğünce sağlanacak toplam 12 milyon 325 bin liralık destekle yeni senaryoların geliştirilmesine, kısa film ve animasyon yapımlarının hayata geçirilmesine katkı sunulacak.

Açıklanan desteklerle birlikte kısa film yapımına 2026 yılında ayrılan toplam kaynak 10 milyon 694 bin liraya ulaştı. Yıllık destek tutarı animasyon film yapımında 4 milyon 308 bin 500 lira, senaryo ve diyalog yazımında 3 milyon 400 bin lira, proje geliştirmede ise 2 milyon 500 bin lira oldu.