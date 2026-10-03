Kültür Yolu Festivali Gaziantep’te başladı: Kent 9 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacak

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi İpek Yolu üzerinde yükselen Gaziantep’in binlerce yıllık geçmişini canlı şehir kültürüyle harmanlayan önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Gaziantep bugün dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Kültürün, sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki 9 gün boyunca burada, Gaziantep’te atacak. Festivalimizin 2026 yılındaki 21’inci durağı olan Gaziantep; sahip olduğu tarihsel derinlik ve kültürel birikimle bu rotanın en güçlü taşıyıcı sütunlarından biridir.” dedi.

Gaziantep’in yaşayan kültürel mirasına dikkat çeken Alpaslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne kayıtlı 25 farklı unsurun ve 126 tescilli miras taşıyıcısı ustanın kentte kültürel mirası yaşatmaya devam ettiğini ifade etti.

Sedef kakmacılığından bakırcılığa, kutnu kumaşından Antep işine, yemenicilikten geleneksel sohbet toplantılarına uzanan zenginliğin Gaziantep’in kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Alpaslan, festival kapsamında dokuz gün boyunca 14 farklı mekanda 246 etkinlik ve 7 serginin ziyaretçilerle buluşacağını; tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplar ve konserlerle şehrin farklı noktalarında geniş kapsamlı bir program gerçekleştirileceğini söyledi.