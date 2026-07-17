Kulüp yöneticilerine bahis operasyonunda yeni gelişme
17.07.2026 09:17
Son Güncelleme: 20.07.2026 08:10
Profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis operasyonu yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyon, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ve MASAK raporları üzerindeki tespitler sonrası gerçekleşti.
Soruşturmada 13 kulübün adı geçiyor. Bu kulüplerde görevli 19 yönetici hakkında işlem başlatıldı.
Başsavcılığın tespitlerine göre, şüpheli isimler toplamda 3 bin 417 bahis oynadı.
Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltında bulunan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu isimler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin burada savcıya ifade vermesi bekleniyor.
SORUŞTURMADA ADI GEÇEN YÖNETİCİLER
Hakkında soruşturma başlatılan kulüp yöneticilerinin isimleri ise belli oldu.
Soruşturmada adı geçen yöneticiler ve tespitler şöyle:
- Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.
- Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
- Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
"ÖNEMLİ TESPİTLERE ULAŞILMIŞTIR"
Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
"Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır." diyen Gürlek, "19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
"ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK"
Bakan Gürlek şöyle devam etti:
"- Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
- Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."
BAHİS OPERASYONLARI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
Yasa dışı bahis ve bahis şebekeleriyle mücadele bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.
Soruşturmaların geçmişi geçen yıla dayanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen yıl 27 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada 152 hakemin bahis oynadığını açıklamıştı.
Bu açıklama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın derinleştirileceği belirtilmişti.
Sonraki süreçte soruşturma futbolculara da sıçramıştı.
Soruşturma devam ettikçe bazı futbolcular hakkında tutuklama kararı verilirken, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu birçok futbolcuya men cezaları vermişti.