Kumsalda "pes" dedirten görüntü. 699 bin lira cezası var ama kurala uyan yok

Kumsalı kullanmaya gelenlerin birçoğunun araçlarını caretta yuvalarının bulunduğu kumulların üzerine park ettiği de görüldü.

Çok sayıda yuvanın bu araçlar tarafından ezildiği, yavruların da bu nedenle sıkıştıkları belirlendi. Hatta bir aracın denize kadar girdiği görüldü.

Araç, bulunduğu yerden çıkamadığı için de çektirmek için traktör çağrıldı.