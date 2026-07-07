Kuralları hiçe sayanlar dehşet saçtı. 6 ayda 972 kişi hayatını kaybetti

Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 140 bin 580 kazaya sürücüler sebep olurken 12 bin 453 yaya da kazaya karıştı. 828 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.



Resmi verilere göre; 6 aylık dönemde 51 bin 846 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de 742 kaza oluştu. Kazalardan 2 bin 957’si kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 11 bin 243 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı.



2026’nın ilk 6 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 693 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 4 bin 770 sürücü de kazaya sebep oldu. Geçme yasağı olan yerlere dalan bin 907 kural tanımaz sürücü de kazalara davetiye çıkardı.