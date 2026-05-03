Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? Bakan Ersoy'dan 9 günlük tatil açıklaması
03.05.2026 16:27
Aydın Kayar
Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın planları şimdiden şekillenmeye başladı. 2026 yılı dini günler takviminin en önemli duraklarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl Mayıs ayının sonuna denk geliyor. Turizmcilerin ve tatilcilerin gözü ise her yıl olduğu gibi hükümetten gelecek "9 günlük tatil" müjdesinde. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlerde idrak edileceği belli oldu. Gözler ise 4 Mayıs'ta yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Hükümet tarafından alınacak kararla birlikte bayram tatilinin akıbeti belli oldu. Peki, Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.
İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
2026 Kurban Bayramı arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün Çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Eğer Pazartesi ve Salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
GÖZLER KABİNEYE ÇEVRİLDİ
Hükümetin 23 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği kabine toplantısında Kurban Bayramı tatiliyle ilgili bir konu gündemde yer almadı.
Gözler ise 4 Mayıs'ta yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Hükümet tarafından yapılacak yeni kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin gündeme gelmesi bekleniyor.
BAKAN ERSOY'DAN 9 GÜN TATİL AÇIKLAMASI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi.
Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi.
Bakan Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.” dedi.
Tatil süresi ile ilgili son karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede alınacak.