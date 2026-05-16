Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Ramazan Bayramı’nda uzun tatil olmasına rağmen okulların açık olması nedeniyle seyahat yoğunluğunun beklenen seviyeye ulaşmadığını aktaran Özcan, "Bu Kurban Bayramı'nda bütün listelerimiz dolu, ek seferlerin satışına başladık. Ulaştırma Bakanlığına teşekkür ediyorum. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek sefer müsaadesi verdi." dedi.

Özcan, geçen bayramda sefer sayılarının bin 200 ile bin 300 seviyelerini bulamadığını kaydeden Özcan, "Bu bayramda bin 800 seviyelerini bulma umudu içindeyiz. Bu bayram sektöre nefes aldıracak. Yaz sezonu geliyor. Bu yaz sezonundan dolayı da işler açılacak. Çünkü millet kış boyunca kapalı evlerde kaldığı için artık sıkıldı. Memleketlerine, köylerine ve tatillerine gidecekler." ifadelerini kullandı.