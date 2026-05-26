Kurban keserken okunacak dua: Diyanet'e göre kurban keserken besmele çekilmeli mi, çekilmezse ne olur?

Kurban kesilirken “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (el-En'âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”