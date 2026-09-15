Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz ne dedi? İşte ifadesinin tam metni
15.09.2026 11:13
Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ifade verdi. Şaşmaz, diziye yönelik iddialara da açıklık getirdi.
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma sürerken kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin sosyal medya gündem olmasının ardından dizinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan dün Silivri Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.
Şaşmaz diziye yönelik iddiaları reddederken, dizinin ilk yapımcılarından Osman Sınav'ın, Diyarbakır'daki bir çekim sırasında eski Jandarma mensubu Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile tanıştığını aktarırken, “Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur ile tanışmış oldum ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bireysel bir ilişkim olmadı.” savunmasını yaptı.
İŞTE ŞAŞMAZ'IN İFADESİNİN TAM METNİ
Raci Şaşmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı.
Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptığını beyan eden Şaşmaz, dizinin televizyon tarihinde en çok ses getiren dizi olduğunu iddia etti.
Diziyi karalamak için iki husus seçildiğini; bunlardan birisinin şiddet, diğerinin ise "Bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı?" iddiaları olduğunu öne süren Şaşmaz, "Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı." diyerek yaptığı işi savundu.
AÇIK KAYNAKLAR BİLGİ ALINMIŞ
İftiralara 20 yılda birçok kez cevap verildiğini sözlerine ekleyen Şaşmaz, "Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder." dedi.
"GERÇEK HAYATLA İLGİSİ YOKTUR"
Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldığını öne süren Şaşmaz, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
"Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş ama o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir."
“DİZİ TAMAMEN KURGUDUR”
İfadesinde tamamen dizi kurgusu olduğunu yineleyen Şaşmaz, "Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur." iddiasını savundu.
"Sosyal medyada FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır." diyerek iddiaları reddeden Şaşmaz, "Ali Fuat Yılmazer’i ben tanımam herhangi bir ilişkim olmamıştır." dedi.
MEZAR TAŞI İDDİASI
Dizinin bir bölümünde "Erdoğan" yazılı mesaj taşına ilişkin de konuşan Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur." dedi.
Şaşmaz, bu durumun senaryo olarak kendisinin belirlediği ve kontrol edebileceği bir şey olmadığını da öne sürdü.
Dizinin üzerinden yıllar çektiğini ve o zamanlarda kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarının kapatılmadığını da ileri süren Şaşmaz, iddialarını şöyle sıraladı:
“Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil. Bir yapımcının ya da senaristin bir mezar taşının üstünde yazanları ya da araç plakalarını bilme ihtimali yoktur. Dizide kullanılan araçların plakalarına (34 PLT 34 hariç) müdahil olmamız da söz konusu değildir. Her bölümde onlarca araç kiralanarak kullanılır ve o yıllarda plakaları değiştirmek adeti de henüz yaygın değildir.”
SENARYOYA MÜDAHALE İDDİASI
Sosyal medyada emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un senaryoya müdahale ettiğine dair iddialara da yanıt veren Şaşmaz, şöyle devam etti:
"Bu haberler de tamamen asılsızdır. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır’da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav’ın ile Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi.
"Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur ile tanışmış oldum ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bireysel bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır. Osman Sınav, zaman zaman senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur."
Kurtlar Vadisi’nin ya da Pana Film’in YouTube hesabıyla bir alakası olmadığını da iddiaları arasına ekleyen Şaşmaz, "Sosyal medyada YouTube hesabından yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan haberler büyük ihtimalle fake hesaplar tarafından yapılmıştır. Bizimle bir ilgisi yoktur." dedi.
Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ’cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapıldığından da bahseden Şaşmaz, "Devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık bir biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy’de FETÖ’cü teröristlerle çatışmış, Silivri’deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı’yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim." diyerek kendisini savundu.
Şaşmaz, ifadesini "Bu FETÖ’cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım." diyerek bitirdi.
DİZİDE NE ANLATILIYORDU?
15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakterini mercek altına aldı.
Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakterinin ölümle tehdit edildiği aktarılırken bu bölümden 3 gün sonra Kozinoğlu kaldığı Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.
Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise "Kazım Kaşifoğlu" karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor.