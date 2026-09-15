Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz ne dedi? İşte ifadesinin tam metni

Dizinin bir bölümünde "Erdoğan" yazılı mesaj taşına ilişkin de konuşan Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur." dedi.

Şaşmaz, bu durumun senaryo olarak kendisinin belirlediği ve kontrol edebileceği bir şey olmadığını da öne sürdü.

Dizinin üzerinden yıllar çektiğini ve o zamanlarda kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarının kapatılmadığını da ileri süren Şaşmaz, iddialarını şöyle sıraladı:

“Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil. Bir yapımcının ya da senaristin bir mezar taşının üstünde yazanları ya da araç plakalarını bilme ihtimali yoktur. Dizide kullanılan araçların plakalarına (34 PLT 34 hariç) müdahil olmamız da söz konusu değildir. Her bölümde onlarca araç kiralanarak kullanılır ve o yıllarda plakaları değiştirmek adeti de henüz yaygın değildir.”