Kurtuluş Savaşı'nın "Halide onbaşı"sı. Cephede kalemiyle mücadele verdi

Halide Edip, İzmir'in işgaline kadar tanınan bir yazardı, ancak, onun tam olarak milli mücadeledeki yeri ve o anlamda tanınması İzmir'in işgaline dayanıyor.



İzmir'in işgalinden bir kaç gün sonra Halide Edip'i Türk ocağından Ferid Bey arıyor. Ferid bey, Halide Edip'i ocağa davet etti, gündem işgali protesto etmek için yapılacak mitinglerdi. Halide Edip, Fatih'te yapılacak ilk mitingde konuşma yapabileceğini söyledi.