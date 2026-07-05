Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar, denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede gün boyunca 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.