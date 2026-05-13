Kuvvetli bahar sağanakları günlerce sürecek. Dikkat! Süper hücreler oluşabilir
13.05.2026 09:09
Yurt genelinde ani, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam edecek. Bahar sağanakları olarak adlandırılan bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, süper hücreler konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
BAHAR SAĞANAKLARI
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamadı bu yağışların kısa süren, yerel ve çok şiddetli yapan bahar sağanakları olduğunu dile getirdi.
Çalışkan, yağışların gök gürültülü ve dolu şeklinde olacağını ayrıca küçük çaplı hortumlar beklendiğini ifade etti.
5 büyük kentte bugün gündüz güneş görülebilir ancak akşam ve gece saatleri ile perşembe günü şiddetli yağışlar etkili olacak.
DÜN AKŞAM BAŞLADI
Kuvvetli sağanaklar ise dün akşam etkisini göstermeye başladı.
Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu.
Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi.
TEHLİKE VAR MI?
Hava ne kadar sıcaksa yağmurların etkisinin de o kadar büyük olduğuna işaret eden Çalışkan, "Sıcak hava kararsız bir atmosfer oluşturuyor ve böyle yağışlar oluyor." dedi.
Mayıs ayında kuvvetli yağışların etkili olacağını da bildiren Çalışkan, "Karadeniz'de bugün de yağışlar var. Yarın ise ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde var bu yağışlar. Havalar ısındığı için nerede yağış varsa dikkatli olmak gerekiyor. Süper hücrelerin oluştuğu bölümler de oluşabilir." dedi.
"ELEKTRİKLER HALA KESİK"
NTV yayınına bağlanan ve bölgedeki son durumu anlatan DHA muhabiri Emre Öncel, temizlik çalışmalarının başladığı, 30 santimetre çamur olduğunu, elektriklerin hala bazı bölgelerde kesik olduğunu söyledi.
Yaralanan 12 kişi hastanelerde tedavi edildi.
Öncel, yüzlerce aracın sürüklendiğini ve temizlik çalışmalarının durumuna göre eğitime verilen aranın uzayabileceğini belirtti.
ÇANKIRI
Çankırı'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.
ÇORUM
İlçede dün ikindi saatlerinde başlayan yağış, Büyükdona köyü çevrelerinde şiddetini artırdı. Yağışın ardından köyde buğday, nohut ve ayçiçeği ekili tarım arazileri zarar gördü.
Yağış nedeniyle ayrıca 11 kovan arı telef oldu, bir ahır ise su baskını nedeniyle boşaltıldı. İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde tespit çalışması yaptı. Alaca Belediyesi görevlileri ise temizlik çalışmalarını yürüttü.
YOZGAT
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar sel suları nedeniyle yürümekte zorlandı.
BOLU
Kent merkezinde etkili olan sağanak, yerini dün öğleden sonra doluya bıraktı.
Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
KAYSERİ
Akşam saatlerinde kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta taşkın yaşandı.
Talas ilçesinde yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşatırken, Papatya Caddesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı.
Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde evlerin bodrum katlarına dolan yağmur sularını itfaiye ekipleri tahliye etti.