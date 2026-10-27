Kuvvetli sağanak İstanbul'u vurdu. Yeni tehlike için alarm verildi, akşam saatlerine dikkat
27.10.2026 09:59
Son Güncelleme: 27.10.2026 14:33
İstanbul'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli sağanak etkili oluyor. Alt geçitler ve yollar göle dönerken yarın akşam saatlerinden itibaren yağışların şiddetleneceği bildiriliyor.
İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün İstanbul dahil birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulunmuş ve İstanbul için sarı kod verildiğini hatırlatmıştı.
AKOM ise, sabah 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalarak kış mevsimi değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kent genelinde ise aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması öngörüldüğü kaydedildi.
Hava radarlarında, şiddetli yağışların kent genelindeki ilçelerde etkili olduğu görülürken ara ara sağanak şiddetini artırmaya devam ediyor. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşları kuvvetli sağanak karşıladı.
SAĞANAK VE SEL ALARMI
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, en fazla yağışı Şile'nin aldığını dile getirdi.
Yağışların kent genelinde etkisini kaybettiğinin de altını çizen Çalışkan, bu haftanın hava durumu raporuna ilişkin NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Bu haftanın yağışlı geçeceğini sözlerine ekleyen Çalışkan, “Yarın gündüz saatlerinde yağış hafif ancak akşam saatlerinde yağmur yeniden kuvvetlenecek.” dedi.
Kente genelinde yer yer metrekareye 40 kilogram arasında yağışın düşebileceğine işaret eden Çalışan, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Perşembe ve cuma günü de kısım kısım yağışın etkili olacağını ifade eden Çalışkan, hafta sonu yağışlı havanın kenti terk ettiğini de dile getirdi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası’nda en çok yağış alan bölgeler olan Tuzla ve Pendik’te cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.
Bazı yol ve alt geçitler suyla kaplanarak adeta göle döndü. Su basan bazı bölgelerde araçlar su içinde mahsur kaldı.
Tuzla ve Pendik’te civarında etkili olan kuvvetli sağanaklar nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu ve bazı araçlar mahsur kaldı.
BABA-KIZ MAHSUR KALDI
Pendik'in Çamçeşme Mahallesi’nde bulunan bir alt geçit de su ile doldu. Alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde durdu. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını belirten Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını söyledi.
41 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Tuzla'da da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi'nde biriken suda ilerlemeye çalışan iki servis minibüsü ve iki otomobil yolda kaldı. Cadde trafik akışana tamamen kapanırken iki servis minibüsünde toplam 41 personel servis şoförleri tarafından tahliye edildi.
Servis minibüsleri ve otomobillerde sudan kaynaklı hasarlar oluştu.
ŞİLE'DE DE KUVVETLİ SAĞANAK
Kuvvetli sağanak Şile'de de hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Cumhuriyet Caddesi’nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sele kapıldı.
Öte yandan, Şile-Üsküdar Caddesi'nde bulunan Yeniköy Deresi ile Pot Deresi’nde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman araç geçişlerinde zorluk yaşandı.
Pot Deresi ve Kabakoz Deresinde, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait iş makineleri ile çalışmalar başlatıldı.
EN FAZLA YAĞIŞI ŞİLE ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) raporuna göre, kentte kuzeyden fırtına şeklinde esen rüzgar ve 12 dereceye gerileyen hava sıcaklığıyla birlikte sağanak etkisini sürdürüyor.
Sabah saatlerinden bu yana yapılan istasyon ölçümlerine göre, en fazla yağış metrekareye 83,9 kilogramla Şile'nin Darlık Mahallesi'nde ölçüldü.
Darlık Mahallesi'ni metrekareye 36,3 kilogramla Kartal Aydos Dağı, 33,5 kilogramla Beykoz Anadolu Feneri, 33,2 kilogramla Kilyos, 30,4 kilogramla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 29,9 kilogramla Çekmeköy Ömerli izledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde ise metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü.
İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanağın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
TRAFİK KİLİT
Sağanak, trafik durumunu da olumsuz etkiledi.
Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kuvvetli sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu.
Trafik yoğunluğu, yüzde 80'lere çıkarken Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'ndan başladı.
Sahil Yolu'nun Pendik mevkisi Kartal istikametinde yağmur suyu birikmesi üzerine iki şerit trafiğe kapatılınca trafik yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
Şehir Hatları'ndan yapılan son duyuruya göre ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Bursa (Mudanya) -İstanbul(Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)
İDO da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.