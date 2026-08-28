Kuvvetli sağanak kaza getirdi | İstanbul'da iki zincirleme kaza: 10 yaralı
28.08.2026 07:50
İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
İstanbul güne gök gürültülü sağanakla başladı.
Kuvvetli sağanak nedeniyle kentte zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
ESENYURT
Kaza Esenyurt, TEM Bağlantı yolu Ambarlı istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
Seyir halindeki sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza sonrası çevreden yardım için gelenlerle, aracıyla kazayı görüp duran araçlarla, çevreden yardıma koşanlara arkadan gelen araçlar çarptı.
YARDIMA KOŞANLARA ÇARPTI
11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan ikisi ağır 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra polis tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ÜSKÜDAR
D100 Karayolu Ünalan mevkiindeki kaza da saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
Seyir halindeki 3 aracın bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D100 karayolu Üsküdar istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.