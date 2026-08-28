Kuvvetli sağanak kaza getirdi | İstanbul'da iki zincirleme kaza: 10 yaralı

D100 Karayolu Ünalan mevkiindeki kaza da saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Seyir halindeki 3 aracın bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 karayolu Üsküdar istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.