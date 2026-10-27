Kuvvetli sağanak yine İstanbul'u vurdu. Yollar göle döndü, baba ile kız son anda kurtarıldı

İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün İstanbul dahil birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulunmuş ve İstanbul için sarı kod verildiğini hatırlatmıştı.

AKOM ise, sabah 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalarak kış mevsimi değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kent genelinde ise aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışların gün boyunca il genelinde aralıklarla sürmesinin beklendiğini, 06.00-12.00 saatleri arasında kentin kuzeyindeki Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Hava radarlarında, şiddetli yağışların kent genelindeki ilçelerde etkili olduğu görülürken ara ara sağanak şiddetini artırmaya devam ediyor. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşları kuvvetli sağanak karşıladı.