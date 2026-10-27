Kuvvetli sağanak yine İstanbul'u vurdu. Yollar göle döndü, baba ile kız son anda kurtarıldı
27.10.2026 09:59
Son Güncelleme: 27.10.2026 10:13
İstanbul'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli sağanak etkili oluyor. Alt geçitler ve yollar göle dönerken Pendik'te baba-kız araçlarının içinin su dolmasıyla mahsur kaldı.
İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün İstanbul dahil birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulunmuş ve İstanbul için sarı kod verildiğini hatırlatmıştı.
AKOM ise, sabah 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalarak kış mevsimi değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kent genelinde ise aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, yağışların gün boyunca il genelinde aralıklarla sürmesinin beklendiğini, 06.00-12.00 saatleri arasında kentin kuzeyindeki Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Hava radarlarında, şiddetli yağışların kent genelindeki ilçelerde etkili olduğu görülürken ara ara sağanak şiddetini artırmaya devam ediyor. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşları kuvvetli sağanak karşıladı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası’nda en çok yağış alan bölgeler olan Tuzla ve Pendik’te cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.
Bazı yol ve alt geçitler suyla kaplanarak adeta göle döndü. Su basan bazı bölgelerde araçlar su içinde mahsur kaldı.
Tuzla ve Pendik’te civarında etkili olan kuvvetli sağanaklar nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu ve bazı araçlar mahsur kaldı.
BABA-KIZ MAHSUR KALDI
Pendik'in Çamçeşme Mahallesi’nde bulunan bir alt geçit de su ile doldu. Alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde durdu. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını belirten Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını söyledi.
TRAFİK KİLİT
Sağanak, trafik durumunu da olumsuz etkiledi.
Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kuvvetli sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu.
Trafik yoğunluğu, yüzde 80'lere çıkarken Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'ndan başladı.
Sahil Yolu'nun Pendik mevkisi Kartal istikametinde yağmur suyu birikmesi üzerine iki şerit trafiğe kapatılınca trafik yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
Şehir Hatları'ndan yapılan son duyuruya göre ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Bursa (Mudanya) -İstanbul(Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)
İDO da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.