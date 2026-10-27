Kuvvetli yağışlar bile çare olmadı. İznik Gölü çekilmeye devam ediyor
27.10.2026 08:45
Son Güncelleme: 27.10.2026 09:32
Bursa ve İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında yağışlarla birlikte önemli artışlar yaşanmasına rağmen İznik Gölü çekilmeye devam ediyor.
"TABANINDA ÇATLAK MI VAR SULAR YER ALTINA MI GİDİYOR?"
Bursa'nın İznik ilçesinde son iki yılda etkili olan kuvvetli yağışlar zaman zaman sel ve taşkınlara neden olurken, halk arasında "Kuru Dere" olarak bilinen dere yatakları bile dolup taştı.
Bursa ve İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında yağışlarla birlikte önemli artışlar yaşanmasına rağmen İznik Gölü'nün çekilmeye devam etmesi vatandaşlar arasında merak ve endişeye yol açtı.
Yoğun yağışlara rağmen göl seviyesinin toparlanmaması üzerine bazı vatandaşlar "Acaba İznik Gölü'nün tabanında bir çatlak mı var sular yer altına mı gidiyor?" sorusunu gündeme getirdi.
DERELER TAŞTI, BARAJLAR DOLDU İZNİK GÖLÜ ÇEKİLMEYE DEVAM EDİYOR
Turizm işletmecisi Bekir Uslu, "Son 2 yıldır dehşet bir yağış oldu dere yatakları doldu taştı. Yıllardır su olmayan ve kuru dere olarak adlandırılan kuru dere bile doldu taştı. Bundan farklı olarak Bursa ve İstanbul'da bütün barajlar doldu taştı. Buna rağmen bizim İznik Gölü çok geride kaldı bilim adamlarından yanıt bekliyoruz. Kuraklıktan ziyade bazı tanıdıklara ve çevremize sorduğumuzda gölün altında çatlak olduğu söyleniyor ve düşünülüyor." diye konuştu.
İznik Gölü'ndeki su kaybının nedenleri gündeme gelirken, vatandaşların dile getirdiği çatlak iddiasının herhangi bir bilimsel bulguyla doğrulanmış olmadığına dikkat çekiliyor.
Gölü besleyen su kaynakları, tarımsal sulama sanayi faaliyetleri yeraltı suyu kullanımı ve buharlaşma gibi etkenlerin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiği belirtiliyor.