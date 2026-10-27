Kuvvetli yağışlar bile çare olmadı. İznik Gölü çekilmeye devam ediyor

Bursa'nın İznik ilçesinde son iki yılda etkili olan kuvvetli yağışlar zaman zaman sel ve taşkınlara neden olurken, halk arasında "Kuru Dere" olarak bilinen dere yatakları bile dolup taştı.

Bursa ve İstanbul'daki barajların doluluk oranları nda yağışlarla birlikte önemli artışlar yaşanmasına rağmen İznik Gölü'nün çekilmeye devam etmesi vatandaşlar arasında merak ve endişeye yol açtı.

Yoğun yağışlara rağmen göl seviyesinin toparlanmaması üzerine bazı vatandaşlar "Acaba İznik Gölü'nün tabanında bir çatlak mı var sular yer altına mı gidiyor?" sorusunu gündeme getirdi.