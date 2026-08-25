"Kuytulcular sözde mahkeme kurdu" iddiası. Kurallara uymayanlara falaka cezası
25.08.2026 13:23
Son Güncelleme: 25.08.2026 13:25
Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında örgüt içinde sözde mahkeme kurulduğu ve muhaliflerin burada yargılandığı iddia edildi. "Para cezası", "falaka" gibi yaptırımlar uygulandığı ileri sürüldü.
Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un bulunduğu 35 zanlı tutuklandı.
Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne dair yeni iddialar, tanık ifadelerinde yer aldı.
ÖZEL SİSTEM KURMUŞLAR
İddiaya göre, örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren 10'dan fazla kişinin 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra, örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturulduğu iddia edildi.
Ayrıca örgütte, yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu iddialar arasında yer aldı.
ÖRGÜTÜ ELEŞTİRMEK YASAK
Örgütten ayrılmak isteyenler ile örgütü eleştirenlerin tüm bilgileri toplanarak tehdit aracı olarak olarak kullanıldığı tanık ifadelerinde yer aldı.
Bu kişilerin, kurulan sözde mahkemede Semra Kuytul'un da aralarında olduğu heyet tarafından sorgulandığı iddia edildi.
DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Kurallara uymayanlara konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme cezaları uygulandığı da öne sürülen ifadeler olarak soruşturma dosyasına girdi.
Örgütün yapısına uymayanlara ise fiziki şiddet uygulandığı iddialar arasında yer aldı.
VAKFIN ESKİ GÖREVLİSİNDEN DE İDDİALAR
Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili olduğu iddia edilmişti.
Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroșok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürmüştü.
Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine "Furkan" yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını iddia eden Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını ileri sürmüştü.
Sarısaçlı ayrıca, Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve "ne söylerse harfiyen yerine getireceği" yönünde talimat verildiğini iddiaları arasında dile getirmişti.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlemişti.
Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alınmıştı.
Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyor:
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
-Kurulan örgüte üye olmak
-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak
-Nitelikli dolandırıcılık
-Resmi belgede sahtecilik
-Vergi Usul Kanunu’na muhalefet