"Kuytulcular sözde mahkeme kurdu" iddiası. Kurallara uymayanlara falaka cezası

İddiaya göre, örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren 10'dan fazla kişinin 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra, örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturulduğu iddia edildi.

Ayrıca örgütte, yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu iddialar arasında yer aldı.