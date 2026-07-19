Kuyudaki vahşet! Aile meclisinde karar alıp Nagihan'ı katletmişler

Tekeli'nin diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'taki evin önündeki kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı kaydedildi.

Cesedi AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Nagihan Uyğur toprağa verilirken, sekiz şüpheliyle birlikte yargılanan Tekeli'nin bu suçtan da tutuklandığı bildirildi.