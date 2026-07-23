Kuyumcu kuryesi 380 gram altınla sır oldu
23.07.2026 15:12
İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, 380 gram altınla kayboldu. Beşli'nin motosikleti terk edilmiş halde bulundu.
İstanbul'da bir kuyumcu kuryesi 380 gram altınla ortadan kayboldu.
Olay, 20 Temmuz günü Kağıthane ilçesinde bir kuyumcuda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir yıldır Şişli'de kuyumcu dükkanında kurye olarak görev yapan Deniz Beşli nakledilmesi amacıyla Kağıthane'de bir kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altını teslim aldı.
Ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden iddiaya göre bir daha haber alınamadı. Kuryenin nakil yaptığı motosiklet ise terk edilmiş halde bulundu.
KUYUMCU ŞİKAYETÇİ OLDU, AİLESİ ENDİŞELİ
Altınların adrese ulaşmaması ve kuryeye erişilememesi üzerine durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kuryenin ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor.
Oğullarının hayatından endişe ettiğini belirten kuryenin anne ve babası, dört gündür hiçbir şekilde haber alamadıkları oğullarının başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti.
"KAÇIRILMIŞ OLABİLİR"
Oğlunun kaçırılmış olabileceğini söyleyen baba Ramazan Beşli, "Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için biz kaçırıldığını düşünüyoruz. Başka bir şey aklımıza gelmiyor." dedi.
Oğlunun kendisine para bulması için baskı yaptığını da anlatan baba, şöyle devam etti:
"- Bana, '2 milyon lira civarında bir para bulacaksın' diye baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi, fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Karakola götüreyim dedim, götüremedim. 'Tek başına gitmek istemiyorsan taksi çağırıp beraber gidelim' dedim, yine söyletemedim ve götüremedim.
- Sıkıntı burada, keşke bize kimlerin ne olduğunu anlatsaydı da biz ona göre güvenlik güçlerimize söylerdik."