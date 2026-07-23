Kuyumcu kuryesi 380 gram altınla sır oldu

Oğlunun kaçırılmış olabileceğini söyleyen baba Ramazan Beşli, "Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için biz kaçırıldığını düşünüyoruz. Başka bir şey aklımıza gelmiyor." dedi.

Oğlunun kendisine para bulması için baskı yaptığını da anlatan baba, şöyle devam etti:

"- Bana, '2 milyon lira civarında bir para bulacaksın' diye baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi, fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Karakola götüreyim dedim, götüremedim. 'Tek başına gitmek istemiyorsan taksi çağırıp beraber gidelim' dedim, yine söyletemedim ve götüremedim.

- Sıkıntı burada, keşke bize kimlerin ne olduğunu anlatsaydı da biz ona göre güvenlik güçlerimize söylerdik."